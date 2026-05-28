Besokalltak, Trump miatt inkább mindenen túladnak a befektetők

Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön:

Londonban a FTSE index 0,71 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,46 százalékkal, a párizsi CAC-40 index 0,37 százalékkal csökkent a kereskedés kezdetén

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,30 százalék mínuszt jelzett. Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 2,39 dollárral (2,59 százalékkal) 94,64 dollárra emelkedett. Az arany ára unciánként 1,53 százalékkal (68,43 dollárral) 4413,07 dollárra csökkent.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, júniusi jegyzésében 1,95 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 47,32 euróba került a kereskedés első órájának végén. A gázjegyzés három hónapja 41,96 eurón, egy éve 32,84 eurón, két éve 29,59 eurón zárt – közölte az MTI.

Elemzők szerint a piaci mozgások mögött az áll, hogy a befektetők idegesek mivel Trump amerikai elnök nyugtató szavai után mostanra sokadjára eszkalálódott újra a helyzet a Perzsa-öbölben.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4,11 pontos emelkedéssel, 131 833,94 ponton nyitott csütörtökön. A szerdai záró értékéhez képest alig változott.