Besózták a forintot, mint hókotró az utat

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 387,16 forintról 386,30 forintra csökkent 18 órakor, napközben 385,70 forint és 388,14 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 416,32 forintról 414,45 forintra süllyedt,
- míg a dollár jegyzése 331,92 forintról 331,64 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1664 dollárról 1,1647 dollárra változott.
