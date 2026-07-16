Beszakadtak az IBM papírjai – itt az idő?

Egyetlen nap alatt szertefoszlott a legyőzhetetlen „kék óriásnak” is becézett cég mítosza. Kisbefektetői szemmel is riasztó amikor egy évtizedek óta stabil mamutvállalat árfolyama szinte percek alatt bezuhan.

Márpedig az IBM részvényeivel a héten ez következett be: történelmi léptékű, 25 százalékos zuhanást szenvedtek el kedden, miután a vezetőség váratlanul a tervezettnél több mint egy héttel korábbra hozta kiábrándító negyedéves előzetes számainak publikálását - írja a Privátbankár.

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A botlás, amiért alaposan megleckéztette a társaságot a piac

A drámai eladási hullámot a vártnál gyengébb, 17,2 milliárd dolláros bevételi adat indította el (a konszenzus 17,86 milliárd volt). A pánikot azonban nem pusztán a száraz számok, hanem a menedzsment szokatlanul őszinte kommunikációja robbantotta ki.

Arról, hogy Arvind Krishna vezérigazgató a befektetői tájékoztatón pontosan hogyan fogalmazott, és mikor éri meg ezek után a vállalat papírjaiba fektetni, további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.