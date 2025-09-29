Betonba öntötték a forintot hétfő reggel?

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a péntek délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése hétfő reggel hét órakor 390,95 forinton állt a péntek délutáni 390,90 forint után, a dollár jegyzése 333,35 forintra csökkent 334,36 forintról, a svájci franké pedig 418,79 forint 418,72 forint után.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint kissé gyengébben áll az előző heti, hétfői kezdésnél, 0,1 százalékkal az euró, 0,3 százalékkal a dollár és 0,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

A szeptemberi kezdéshez képest a forint 1,4 százalékkal erősödött az euróval, 1,8 százalékkal erősödött a dollárral és 1,2 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.