Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Betonba öntötték a forintot hétfő reggel?

mfor.hu

Itt vannak a friss árfolyamok.

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a péntek délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése hétfő reggel hét órakor 390,95 forinton állt a péntek délutáni 390,90 forint után, a dollár jegyzése 333,35 forintra csökkent 334,36 forintról, a svájci franké pedig 418,79 forint 418,72 forint után.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint kissé gyengébben áll az előző heti, hétfői kezdésnél, 0,1 százalékkal az euró, 0,3 százalékkal a dollár és 0,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

A szeptemberi kezdéshez képest a forint 1,4 százalékkal erősödött az euróval, 1,8 százalékkal erősödött a dollárral és 1,2 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Geopolitika és ESG: kéz a kézben járnak.

Harc az erőforrásokért és a befolyásért: az ESG és a geopolitika

A világtörténelem folyamán mindig is kulcskérdés volt, hogy a klíma változása miként hat az egyes országok, közösségek gazdasági és társadalmi életére. Modern kori értelemben a cégek ma már azt vizsgálják, hogy a természeti, környezeti hatások miként befolyásolják a kockázataikat, az üzleti megtérülésüket. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencián a geopolitikai hatalmi törekvések és a fenntarthatóság viszonyát vizsgáltuk meg közelebbről.

Belehúzott a forint pénteken

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Őszi légyként dongott a forint, majd fáradtan leszállt

A magyar fizetőeszköz csak gyengült és gyengült.

Ez lett a legjobban követett közepes részvény a pesti tőzsdén

Negyedik nagy szereplőként az Erste is elkezdte az AutoWallis részvények elemzését. A pénzintézet az első célárát is bemondta, ami mellé vételi ajánlást fűzött.

Az aranypiacra is kihathat a Fidesz és a Tisza közötti küzdelem

Az arany dollárban jegyzett árfolyama óriási szárnyalást mutat az év eleje óta. A forint erősödése miatt ugyanakkor a hazai vásárlók kevésbé érzik olyan drasztikusnak a nemesfém drágulását. A jövő évi választás akár meg is fordíthatja ezt a trendet.

Nem lesz boldog, ha meglátja, milyen gyenge lett a forint

Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Szívhatja a fogát, ha eurót venne – elszomorító a forintra nézni

Nem volt jó napja a forintnak.

Ki fog kopni az ESG, de mi lesz helyette?

Jelentős enyhítések történtek az elmúlt hónapokban az európai és így a magyar cégekre is vonatkozó ESG szabályozásokban. A könnyítéssel érintett vállalatok pezsgőt bontottak, de ez mégsem jelenti azt, hogy a fenntarthatósági szempontokat egyszerre kidobhatják az ablakon. Sőt, épp ellenkezőleg, ettől függetlenül az ESG kifejezés könnyen kikophat a mindennapjainkból. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencia kerekasztal-beszélgetésén jártunk.

A forint lába előtt hever a világ szerda reggel

390-es árfolyam alatt jár az euró, de dollárt és svájci frankot is olcsóbban vehetünk, mint tegnap este.

Kis forintremegés reggelre

Az euróval szembeni jegyzés azonban továbbra is a 390-es szint alatt van.

