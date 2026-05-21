Beült a forint a reggeli hintába és nem akar kiszállni

Az euró árfolyama gyakorlatilag nem változott: a reggel hét órakor jegyzett 359,38 forintról 359,36 forintra csökkent 18.15 órakor, napközben 358,58 forint és 361,19 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 392,87 forint után 392,84 forinton állt, míg a dolláré 309,27 forintról 310,17 forintra erősödött.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1623 dollárról 1,1587 dollárra változott.
(MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.