Biztos hogy erre? Nézze csak, mit ér a forint

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 388,68 forinton jegyezték röviddel hét óra előtt, magasabban a hétfő esti 387,61 forintnál. A dollár jegyzése 334,32 forintról 335,45 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 424,69 forintról 425,52 forintra nőtt. Az euró árfolyama 1,1586 dollárra gyengült a hétfő esti 1,1594 dollárról. (MTI)