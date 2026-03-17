Biztosan tudni akarja, hogy mi van a forinttal?

Az MTI összefoglalója szerint vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 391,34 forinton jegyezték az előző esti 391,26 forint után, a dollár jegyzése 341,13 forintra ment fel 340,22 forintról, a svájci frank pedig 431,90 forinton állt 432,02 forint után.

A forint március eleje óta gyengült, az euró ellenében 3,8 százalékkal, a dollárral szemben 6,9 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 4,1 százalékkal.