Blokád: újra rémes magasságban az olajár

Az Iránnal folytatott tárgyalások összeomlottak, Trump amerikai blokádot hirdetett.

A határidős jegyzések az olajpiacon több mint 7 százalékkal ugrottak meg hétfőn, miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kilátásba helyezte, hogy ma tengeri blokád alá von „minden, az iráni kikötőkbe érkező és onnan induló forgalmat”, miután Washington és Irán tárgyalásai kudarcba fulladtak.

A nemzetközi szinten irányadónak számító Brent júniusi szállítású jegyzése közel 7,5 százalékkal emelkedett, így hordónként 102 dollár fölé került az ára, míg a West Texas Intermediate (WTI) májusi elszámolású ára 8,5 százalék körüli erősödést mutatott 104,7 dolláros árszintet elérve.

 

 
A BRENT olaj hordónkénti ára chart by TradingView

Donald Trump amerikai elnök újságírók előtt erősítette meg a kikötőzárlatra vonatkozó szándékát, valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem lesz szükségük arra, hogy igénybe vegyék a Hormuzi-szorost. Donald Trump megerősítette, hogy kitűzött célja nem változott, és Irán nem juthat atomfegyverhez. Egyben kilátásba helyezte, hogy Washington felülvizsgálja a NATO-nak kifizetett pénzeket, és ismét csalódottságát hangoztatta a NATO-val kapcsolatban. Azt mondta:

az Egyesült Államok több ezer milliárd dollárral járul hozzá a katonai szervezet működéséhez, ami nem volt ott akkor, amikor az Egyesült Államoknak szükség volt rá.

Donald Trump ugyanakkor elismerte, hogy a NATO országai most már hajlandóak csatlakozni az Egyesült Államokhoz, amivel kapcsolatban jelezte: ezzel már nem vállalnak kockázatot.

Felpattant a magyar tőzsde a vasárnapi események után

A legtöbb papír árfolyama emelkedni tudott a hétfői kereskedés kezdetén. Voltak azért kivételek is.

Brutális ütemet diktál a forint – ennyit ér a választások után

Több éve nem láthattunk ehhez foghatót az árfolyamokat szemlélve.

Bombaformában várja a forint a vasárnapot

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Ennyiért adják az eurót – merre tart a forint?

Javított valamennyit a forint.

Megjöttek az első számok: ennyit buktak a magyar családok az iráni válságon

Januárban még sokat kerestek az értékpapírokon a háztartások, februárban jött a feketeleves – írja a Privátbankár. 

A forinton már a tűzszünet sem segít?

Friss árfolyamok csütörtök reggel.

Mi történt a forinttal? Ennyiért adják az eurót

Vegyesen alakult a forint árfolyama.

Fellélegezhet a világ? Erősödés az ázsiai tőzsdéken, csökken az olajár

Egyesült Államok és Irán kéthetes tűzszünetben állapodott meg.

Valamitől nagyon erős lett a forint hirtelen

Az eurót hét órakor 375,59 forinton jegyezték.

Merthogy erősödött a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

