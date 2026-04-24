Bod Péter Ákos bemondta, merre mozdulhat a forint hosszútávon

A mostani gyors forinterősödés mögött olyan várakozások, megítélésbeli javulások állnak, amelyek kilengést vittek a folyamatokba; azt pedig könnyen követheti bizonyos visszakorrigálás, írja Bod Péter Ákos laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent elemzésében.

Hozzátette: az április eleje óta beálló erősödést ezért nem érdemes kivetíteni hosszabb távra (noha napvilágot láttak olyan előrejelzések, amelyek a sok évvel korábbi árfolyamszintre vinnék vissza a várható forint/euró rátát).

A fundamentális folyamatok között számolni kell azzal, hogy az iráni háború immár tartós következményekkel járt egy sor kulcsfontosságú termék árszintjére nézve. Annak pedig kalkulálhatóan negatív kihatása lesz a magyar külső mérlegekre, továbbá a hazai árszintre is.

A forint belső értékállósága körül hosszú idők óta gondok vannak, tette hozzá.

A magyar választások utáni forinterősödéssel kapcsolatban kifejtette: „az Európa-politikánkban beálló fordulat, annak gazdasági-pénzügyi következményei, az országimázs javulása: ez mind belejátszott abba a hirtelen forinterősödésbe, amely az áprilisi választást követte.”

Hozzátette: az euróátvétel hangsúlyos politikai megfogalmazása önmagában forinterősítő hatású.

