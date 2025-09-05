Bombaformában a forint, rég volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 392,97 forintról 392,29 forintra csökkent 18 órakor, napközben 391,99 forint és 393,46 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 418,52 forintról 419,22 forintra ment fel, míg a dolláré 336,86 forintról 333,61 forintra csökkent az MTI szerint.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1666 dollárról 1,1755 dollárra változott.

A forint – tesszük hozzá – utoljára tavaly július végén volt ilyen erős az euróval szemben.