Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Befektetés Forint

Bombaformában van a forint, lehet szaladni a váltókhoz

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz nagyon jó formát mutat az elmúlt hetekben.   

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.

Az euró jegyzése délután hat órára 390,48 forintra csökkent a reggel hét órai 391,40 forintról, a dollárt 333,20 forinton jegyzik 333,80 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 418,05 forinton áll 418,97 után.

Péntek délutáni jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró és a dollár, valamint 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

A szeptemberi kezdéshez képest 1,5 százalékkal áll erősebben a forint az euróval, 1,8 százalékkal erősebben a dollárral és 1,4 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 5,1 százalék erősödésre tett szert az euróval szemben, 16,2 százalékosra a dollár és 4,6 százalékosra a svájci frank ellenében.

(MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiköpi a kávét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Kiköpi a kávét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Így áll a forint péntek reggel.

Nagyot ugratott a forint

Nagyot ugratott a forint

Hihetetlenül erős lett a forint a csütörtöki bankközi piacon.

Ilyet is ritkán csinál a forint, nézze csak!

Ilyet is ritkán csinál a forint, nézze csak!

Szinte semennyit sem változott az árfolyam.

Átaludta a napot a forint

Alig változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Hevesebben verhet a szíve, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Hevesebben verhet a szíve, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Szerencsére nem tud elszakadni a 393-as szinttől a forint jegyzése.

Csak a dollár tudta megcsiklandani a forint talpát

Csak a dollár tudta megcsiklandozni a forint talpát

A forint árfolyama tartotta magát az euróval és a frankkal szemben.

Nézze csak, merre szédelgett a forint!

Nézze csak, merre szédelgett a forint!

Nem tudta, merre induljon hétfőn a forint.

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Hétfőn reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Elképesztő, mit művel a forint

Elképesztő, mit művel a forint

Az euró és a svjáci frank egy, a dollár viszont több mint három és fél éve nem volt ilyen olcsó.

Bombaformában a forint, rég volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz

Bombaformában a forint, rég volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz

Erősödött a forint árfolyama az euróval és a dolárrral szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168