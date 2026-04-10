Bombaformában várja a forint a vasárnapot

Az eurót este hat órakor 375,36 forinton jegyezték, alacsonyabban a reggel hét órai 376,80 forintnál. A dollár jegyzése 320,07 forintra csökkent 322,21 forintról, a svájci franké pedig 405,75 forintra ment lejjebb 407,74-ről.

Péntek esti jegyzésén a forint erősebben áll a 15. heti hétfői kezdésnél, 2,5 százalékkal az euró, 4,2 százalékkal a dollár és 2,8 százalékkal a svájci frank ellenében.

A forint az áprilisi kezdéshez képest 2,2 százalékkal erősödött az euróval, 3,7 százalékkal erősödött a dollárral, és 2,4 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint erősödött: 2,4 százalékkal az euró, 2,2 százalékkal a dollár, és 1,8 százalékkal a svájci frank ellenében.