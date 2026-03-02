Bombázás után: alaposan elhasaltak Európa nagyágyúi

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 2,31 százalék csökkenést jelzett a kereskedés kezdetén. Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 6,83 dollárral (9,35 százalékkal), 79,73 dollárra ugrott. Az arany ára unciánként 3,27 százalékkal (170,74 dollárral) 5419,71 dollárra emelkedett. Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, áprilisi jegyzésében 21,90 százalékkal nőtt: 1 megawattóra 38,96 euróba került a kereskedés első órájának végén, 9 órakor. A gázjegyzés három hónapja 27,31 eurón, egy éve 36,83 eurón, két éve 28,64 eurón zárt. (MTI)

