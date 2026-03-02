2p
Befektetés Árutőzsdei termékek BUX Dax Gáz Tőzsde

Bombázás után: alaposan elhasaltak Európa nagyágyúi

mfor.hu

Nem sok optimizmusra adott okot a hét eleje a főbb európai parkettek teljesítménye alapján.

Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,71 százalékkal,

a frankfurti DAX index 2,23 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 2,10 százalékkal gyengült nyitáskor, ami határozott cvsökkenést jelent.

Pesten is zajlik az élet

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 5,36 pontos emelkedéssel, 126 540,11 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záróértékéhez képest minimálisan erősödött

Bezzeg az árupiacok

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 2,31 százalék csökkenést jelzett a kereskedés kezdetén. Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 6,83 dollárral (9,35 százalékkal), 79,73 dollárra ugrott. Az arany ára unciánként 3,27 százalékkal (170,74 dollárral) 5419,71 dollárra emelkedett. Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, áprilisi jegyzésében 21,90 százalékkal nőtt: 1 megawattóra 38,96 euróba került a kereskedés első órájának végén, 9 órakor. A gázjegyzés három hónapja 27,31 eurón, egy éve 36,83 eurón, két éve 28,64 eurón zárt. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Berobbant a gáz ára a tőzsdén

Berobbant a gáz ára a tőzsdén

Kifejezetten ideges kereskedési nyitány volt látható a TTF holland gáztőzsdén.

Nézze meg: nem tette zsebre a forint a hétvégén történteket

Nézze meg: nem tette zsebre a forint a hétvégén történteket

Ma reggel is elindult a kereskedés a bankközi devizapiacon. A forint is reagált.

Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben

Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben

Nagy számban sorakoztak fel a megrekedt tankerek a Közel-Keleten.

Duplázhat a kőolaj, forrong a Közel-Kelet

Duplázhat a kőolaj, forrong a Közel-Kelet

Ellehetetlenült a világ egyik legfontosabb olajpiaci kereskedelmi útvonala az Iráni válság miatt.

Becsönget a szomszédhoz, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Becsönget a szomszédhoz, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Megbeszélhetik, hogy ma gyenge nap volt, de az összkép azért nem rossz.  

Tovább menetel a forint

Tovább menetel a forint

Közelít a 375-ös árfolyamhoz az euró.

Égig emelné az újabb csapás a kapzsiság szimbólumának árát

Égig emelné az újabb csapás a kapzsiság szimbólumának árát

Súlyos ára lehet az újabb szárnyalásnak az arany kapcsán.

Jó hírt közölt az államkincstár a lakossági állampapírokkal kapcsolatban

Jó hírt közölt az államkincstár a lakossági állampapírokkal kapcsolatban

Még biztonságosabb az online állampapír-vásárlás a Magyar Államkincstárban: új védelmi elemekkel bővült a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás február 26-tól.  A Kincstár állampapír-forgalmazási online felületeinek újabb biztonsági fejlesztései a befektetések védelmét szolgálják.

Kapaszkodjon meg: csaknem hároméves csúcson jár a forint

Kapaszkodjon meg: csaknem hároméves csúcson jár a forint

Erősödött a forint, már csak 375 forint az euró.

Fülig érhet a szája, ha estére hagyta az euróváltást

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168