Brutális ütemet diktál a forint – ennyit ér a választások után

Több éve nem láthattunk ehhez foghatót az árfolyamokat szemlélve.

A dollárral és az euróval szemben is masszív erősödést ért el a magyar fizetőeszköz már késő éjjel a bankközi devizapiacon. Egyetlen euróért kora reggel mintegy 367,6 forintot kérnek.

Míg a forint idei mélypontján 400 forintot kellett fizetni egyetlen euróért addig ez a mostani szint mintegy négy éves csúcsot jelent. Ráaádásul ez igaz több meghatározó devizával szemben is. Egy dollárt jelenleg 314,5 forintért lehet venni a devizapiaci kereskedésben.

Az iráni helyzet ellenére kitart a zerősödés

A forint vaskos erősödése teljes mértékben egybeesik a magyarországi választások eredményáének ismertetésével.

A folyamat jelentőségét fokozza, hogy a világ és a geropolitikai környezet mindeközben nem lett nyugodtabb.

A Perzsa-öbölben kiújuló feszültségek hatására megugró olajár ellenére egész éjjel tartotta magát a magyar fizetőeszköz erősödése.  

 

 

Bombaformában várja a forint a vasárnapot

Bombaformában várja a forint a vasárnapot

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Ennyiért adják az eurót – merre tart a forint?

Ennyiért adják az eurót – merre tart a forint?

Javított valamennyit a forint.

Megjöttek az első számok: ennyit buktak a magyar családok az iráni válságon

Megjöttek az első számok: ennyit buktak a magyar családok az iráni válságon

Januárban még sokat kerestek az értékpapírokon a háztartások, februárban jött a feketeleves – írja a Privátbankár. 

A forinton már a tűzszünet sem segít?

A forinton már a tűzszünet sem segít?

Friss árfolyamok csütörtök reggel.

Mi történt a forinttal? Ennyiért adják az eurót

Mi történt a forinttal? Ennyiért adják az eurót

Vegyesen alakult a forint árfolyama.

Fellélegezhet a világ? Erősödés az ázsiai tőzsdéken, csökken az olajár

Fellélegezhet a világ? Erősödés az ázsiai tőzsdéken, csökken az olajár

Egyesült Államok és Irán kéthetes tűzszünetben állapodott meg.

Valamitől nagyon erős lett a forint hirtelen

Valamitől nagyon erős lett a forint hirtelen

Az eurót hét órakor 375,59 forinton jegyezték.

Az amerikai alelnök még a forintot is felbeszélte?

Merthogy erősödött a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Másnaposan ébredt a forint a húsvéti ünnepek után

Másnaposan ébredt a forint a húsvéti ünnepek után

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Hatalmasat robbantott a forint hétfőn

Nagyot alakított a forint hétfőn

Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

