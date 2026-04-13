Brutális ütemet diktál a forint – ennyit ér a választások után

A dollárral és az euróval szemben is masszív erősödést ért el a magyar fizetőeszköz már késő éjjel a bankközi devizapiacon. Egyetlen euróért kora reggel mintegy 367,6 forintot kérnek.

Míg a forint idei mélypontján 400 forintot kellett fizetni egyetlen euróért addig ez a mostani szint mintegy négy éves csúcsot jelent. Ráaádásul ez igaz több meghatározó devizával szemben is. Egy dollárt jelenleg 314,5 forintért lehet venni a devizapiaci kereskedésben.

Az iráni helyzet ellenére kitart a zerősödés

A forint vaskos erősödése teljes mértékben egybeesik a magyarországi választások eredményáének ismertetésével.

A folyamat jelentőségét fokozza, hogy a világ és a geropolitikai környezet mindeközben nem lett nyugodtabb.

A Perzsa-öbölben kiújuló feszültségek hatására megugró olajár ellenére egész éjjel tartotta magát a magyar fizetőeszköz erősödése.