Brutálisan jó napja volt a forintnak, olcsón adják az eurót

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 365,17 forintról 361,63 forintra csökkent 20 óra előtt néhány perccel. Napközben 360,92 forint és 365,54 forint között mozgott az árfolyam.

A svájci frank jegyzése a reggeli 398,74 forintról 394,75 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 312,73 forintról 308,96 forintra csökkent.

Az euró áfolyama a reggeli 1,1683 dollárról 1,1706 dollárra változott.