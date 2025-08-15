1p
Befektetés Forint

Büszkeségtől fog dagadni a kebele, ha meglátja, milyen erős a forint

mfor.hu

Vegyesen mozgott a forint reggel.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az euró hét órakor 395,40 forinton állt, minimálisan magasabban a szerda esti 395,35 forintnál. A dollár jegyzése 339,59 forintról 339,03 forintra csökkent, a svájci franké pedig 420,30 forintról 420,37 forintra nőtt. Az euró 1,1663 dollárra drágult a csütörtök esti 1,1646 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Befűtött a kánikula a forintnak is

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Talán szorong a forint, nem indult neki

Talán szorong a forint, nem indult neki

A forint téblábolt csütörtök reggel.

Eurót váltana? Nézze csak, mit csinált a forint!

Eurót váltana? Nézze csak, mit csinált a forint!

Erősödött.

Jó formában ébredt a forint

Jó formában ébredt a forint

Még mindig 396 forint alatt áll az euró. 

A forint bepaprikázott kedden

A forint bepaprikázott kedden

A magyar fizetőeszköz kedden erősödött a bankközi devizapiacon a főbb devizákkal szemben.

Összeszűkül a pupillája, ha meglátja, mennyit ér kedd reggel egy forint

Összeszűkül a pupillája, ha meglátja, mennyit ér kedd reggel egy forint

Friss, ropogós forintárfolyamok kedd reggel.

Rossz hír jött a forintról

Rossz hír jött a forintról

Drágult az euró.

Mit érdemes tenni az állampapír-hozamok esése után? Itt egy bevált recept

Mit érdemes tenni az állampapír-hozamok esése után? Itt egy bevált recept

A privátbanki ügyfelek vagyona fél év alatt több mint 4 százalékkal tudott nőni – derül ki laptársunk körképéből.

Eláll a szava, ha meglátja, mit művel a forint

Eláll a szava, ha meglátja, mit művel a forint

Ezúttal a dollárral és nem az euróval szemben.

A könnye is kicsordul örömében annak láttán, mit művel a forint

A könnye is kicsordul örömében annak láttán, mit művel a forint

A svájci frankkal szemben több mint négy hónapja, az euróval szemben pedig csaknem egy éve nem volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz, míg a dollár utoljára az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt volt ilyen olcsó.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168