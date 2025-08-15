Büszkeségtől fog dagadni a kebele, ha meglátja, milyen erős a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az euró hét órakor 395,40 forinton állt, minimálisan magasabban a szerda esti 395,35 forintnál. A dollár jegyzése 339,59 forintról 339,03 forintra csökkent, a svájci franké pedig 420,30 forintról 420,37 forintra nőtt. Az euró 1,1663 dollárra drágult a csütörtök esti 1,1646 dollárról.
(MTI)