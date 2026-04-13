Még javában tart a Tisza-hatás a forintnál

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 367,58 forintról 363,50 forintra csökkent 18 órakor, napközben 362,53 forint és 369,66 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 397,11 forintról 394,12 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 314,53 forintról 310,38 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1685 dollárról 1,1710 dollárra változott.

A svájci UBS szerint az euró-forint árfolyam esetében a 355-360-as szint is elképzelhető. Erről bővebben itt olvashatnak:

Arról pedig laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu számolt be, hogy a forint szárnyalása mellett ma a hazai értéktőzsde is történelmi csúcson zárt.