Csak pótkávéja maradt hétfő reggelre a forintnak

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a három devizával szemben a januári kezdéshez képest: 0,7 százalékkal erősebben az euró, 1,5 százalékkal erősebben a dollár és 0,9 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

Gyengült hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

