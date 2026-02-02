Csak pótkávéja maradt hétfő reggelre a forintnak

Gyengült hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.
- Az eurót reggel hét órakor 381,83 forinton jegyezték a péntek este hat órai 380,98 forint után,
- a dollár jegyzése 322,35 forintra ment fel 320,70 forintról,
- a svájci franké pedig 416,83 forintra 415,65-ről.
Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a három devizával szemben a januári kezdéshez képest: 0,7 százalékkal erősebben az euró, 1,5 százalékkal erősebben a dollár és 0,9 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.
