Csak úgy tépázza a háborús feszültség a forintot

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 384,30 forint és 388,67 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 425,82 forintról 428,04 forintra ment fel, míg a dolláré 332,70 forintról 334,66 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1590 dollárról 1,1583 dollárra változott.
(MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.