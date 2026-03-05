Csak úgy tépázza a háborús feszültség a forintot

Kannibalizálják a fizikai aranyat – ez a trend okozhatja a vesztét

Az Arany Világtanács (World Gold Council) félre is verte a harangot, hiszen a szervezet adatai szerint markáns átrendeződés zajlik a világpiacon az aranyat tekintve. A fizikai arany iránti kereslet kíméletlenül elporlad, miközben egy viszonylag új őrület tarolja le a piacot. A trend jól látható, de még mindig hihetetlennek tűnhet, hogy a klasszikus, fizikai arany korszaka a végéhez közeledik.