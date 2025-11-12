1p
Csak vakarhatja a fejét, ha a pénzváltóhoz megy

Felemás napja volt a forintnak.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,84 forintról 384,58 forintra változott este hat órára, napközben 384,37 forint és 385,84 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat

A svájci frank jegyzése a reggeli 415,10 forintról 416,22 forintra emelkedett, míg a dolláré 332,36 forintról 331,74 forintra mozgott. Az euró jegyzése a reggeli 1,1577 dollárról 1,1592 dollárra változott

Olyan erős a forint, hogy nem szorul védelemre

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

Bukdácsolt a forint a korai sötétben

A magyar fizetőeszköz gyengébbé vált a keddi nap folyamán a bankközi kereskedésben.

Eddig tartott a forint nagy menetelése?

Kedd reggelre drágult az euró.

Urbán Mónika

Elméletben topon vagyunk az ESG-ben, a gyakorlatban kevésbé

A magyarországi vállalatvezetők túlnyomó többsége tisztában van az Európai Unió fenntarthatósági céljaival, mégis nagyon kevesen dolgoznak ki nyilvánosan elérhető ESG stratégiát. A K&H fenntarthatósági index évek óta stagnál, de a látszólagos mozdulatlanság mögött egyre érdekesebb folyamatok húzódnak meg. A lapcsoportunk által szervezett Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencián az is kiderült, hogy mekkora ma a zöld hitelpiac aránya a teljes lakossági és vállalati portfólión belül.

Hihetetlen, ami a forinttal történik

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Megállíthatatlanul erősödik a forint

Kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez a nemzetközi devizakereskedelemben.  

A forintra is ráfér a hétvége

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Transzatlanti repülőként szárnyal a forint

A magyar fizetőeszköz erősödött a bankközi piacon csütörtökön.

Amíg aludt, az euró drágább, a dollár olcsóbb lett

Itt vannak a friss árfolyamok.

Befektetési alapba és ingatlanba kerültek a lakossági állampapírpénzek

Megtorpant az idén a háztartások állampapír-állományának a növekedése. A PMÁP-pénzek fele került csak vissza állampapírokba, a többi az ingatlanpiacon, befektetési alapokban és más megtakarításokban kötött ki, vagy felélték a kisbefektetők – állapította meg az MNB. 

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

