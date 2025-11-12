Csak vakarhatja a fejét, ha a pénzváltóhoz megy

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,84 forintról 384,58 forintra változott este hat órára, napközben 384,37 forint és 385,84 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 415,10 forintról 416,22 forintra emelkedett, míg a dolláré 332,36 forintról 331,74 forintra mozgott. Az euró jegyzése a reggeli 1,1577 dollárról 1,1592 dollárra változott