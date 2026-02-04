Csak vakarja a fejét a forint – ennyiért adják most az eurót

Az eurót hét órakor 380,97 forinton jegyezték a kedd esti 380,73 forint után. A dollár jegyzése 321,88 forintra gyengült 322,10 forintról, a svájci franké pedig 415,77 forintról 415,37 forintra süllyedt.

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Vegyesen mozgott a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

