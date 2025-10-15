Csettinteni fog, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,43 forintról 390,50 forintra csökkent 18 órakor, napközben 389,97 forint és 391,98 forint között mozgott, adta hírül az MTI.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,07 forintról 420,88 forintra csökkent, míg a dolláré 336,89 forintról 335,60 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1619 dollárról 1,1636 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

Szerda reggeli árfolyamok.

A forint kedden gyengült a bankközi devizapiacon.

