Csettinteni fog, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,43 forintról 390,50 forintra csökkent 18 órakor, napközben 389,97 forint és 391,98 forint között mozgott, adta hírül az MTI.
A svájci frank jegyzése a reggeli 421,07 forintról 420,88 forintra csökkent, míg a dolláré 336,89 forintról 335,60 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1619 dollárról 1,1636 dollárra változott.
