Csípje meg magát: valóban ennyibe kerül egy euró

Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – számolt be az MTI.

Az eurót hét órakor 394,75 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 394,64 forintnál. A dollár jegyzése 337,13 forintra erősödött 337,05 forintról, a svájci frank 418,20 forintról 418,32 forintra drágult.

Az euró 1,1709 dollárra erősödött hétfőn reggel a péntek esti 1,1705 dollárról.