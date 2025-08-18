1p
Csípje meg magát: valóban ennyibe kerül egy euró

Annak ellenére, hogy gyengült a forint az uniós pénzzel szemben, árfolyama még így is a 395-ös szint alatt van.

Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – számolt be az MTI.

Az eurót hét órakor 394,75 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 394,64 forintnál. A dollár jegyzése 337,13 forintra erősödött 337,05 forintról, a svájci frank 418,20 forintról 418,32 forintra drágult.

Az euró 1,1709 dollárra erősödött hétfőn reggel a péntek esti 1,1705 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

