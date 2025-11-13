1p
Csodálatosan menetel tovább a forint

mfor.hu

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,58 forintról 383,92 forintra csökkent 18 órakor, napközben 383,68 forint és 384,80 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 416,22 forintról 416,31 forintra emelkedett, míg a dollár jegyzése 331,74 forintról 329,60 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1592 dollárról 1,1648 dollárra erősödött. (MTI)

Ma is szépen teljesített
Fotó: DepositPhotos.com

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A magyar fizetőeszköz árfolyama csak kismértékben mozdult el a bankközi piacon csütörtök reggelre.

Felemás napja volt a forintnak.

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

A magyar fizetőeszköz gyengébbé vált a keddi nap folyamán a bankközi kereskedésben.

Kedd reggelre drágult az euró.

Urbán Mónika

Elméletben topon vagyunk az ESG-ben, a gyakorlatban kevésbé

A magyarországi vállalatvezetők túlnyomó többsége tisztában van az Európai Unió fenntarthatósági céljaival, mégis nagyon kevesen dolgoznak ki nyilvánosan elérhető ESG stratégiát. A K&H fenntarthatósági index évek óta stagnál, de a látszólagos mozdulatlanság mögött egyre érdekesebb folyamatok húzódnak meg. A lapcsoportunk által szervezett Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencián az is kiderült, hogy mekkora ma a zöld hitelpiac aránya a teljes lakossági és vállalati portfólión belül.

Hihetetlen, ami a forinttal történik

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez a nemzetközi devizakereskedelemben.  

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A magyar fizetőeszköz erősödött a bankközi piacon csütörtökön.

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

