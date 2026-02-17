1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Befektetés Forint

Csodás reggel: hideg van és a forint is gyengült!

mfor.hu

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel.

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 377,57 forinton jegyezték hét órakor a hétfő esti 377,54 forint után. A dollár jegyzése 318,54 forintról 318,76 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 413,95 forintról 414,50 forintra drágult. Az euró árfolyam 1,1845 dollárra gyengült a hétfő esti 1,1852 dollárról.

(MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tapsikolni fog, ha meglátja, mennyiért adják az eurót

Tapsikolni fog, ha meglátja, mennyiért adják az eurót

Így alakult az árfolyam.

A dermesztő hideg sem érdekli: ennyit ér a forint

A dermesztő hideg sem érdekli: ennyit ér a forint

Nem tűnik álmosnak egy újabb hideg hét kezdetén a magyar fizetőeszköz.

Péntek estére már csak haza akart menni a forint

Péntek estére nagyon elfogyott a forint ereje

Péntek estére a magyar fizetőeszköz árfolyma gyengült a bankközi piacon.

Futhat a pénze után, ha nem figyel: három napos leállás jön

Futhat a pénze után, ha nem figyel: három napos leállás jön

Napokra bezárják a kapukat ezek az intézmények, erre nem árt felkészülni.

Nem fog sírógörcsöt kapni, ha a forintra néz

Nem fog sírógörcsöt kapni, ha a forintra néz

Felemás napja volt a forintnak.

Váratlanul nagyot gyengült a forint

Váratlanul nagyot gyengült a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagy alpesi lesiklásra készül a forint

Magasról nagyot lehet esni – kapaszkodik a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült a keddi bankközi piacon.

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

A kínálati oldal biztonsági aggályai tovább fűthetik a piacot.

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Változtak a megtakarítási szokások tavaly, a kisbefektetők elfordultak az állampapíroktól a kockázatosabb befektetések felé – írja a Privátbankár. 

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Jó erőben van a forint kedd reggel is. 

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168