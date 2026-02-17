Csodás reggel: hideg van és a forint is gyengült!

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 377,57 forinton jegyezték hét órakor a hétfő esti 377,54 forint után. A dollár jegyzése 318,54 forintról 318,76 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 413,95 forintról 414,50 forintra drágult. Az euró árfolyam 1,1845 dollárra gyengült a hétfő esti 1,1852 dollárról.

(MTI)