Csúcsra tört a svájci csokitól a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,26 forintról 381,86 forintra csökkent 18 órakor, napközben 381,73 forint és 384,70 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 413,59 forintról 411,50 forintra süllyedt,
- míg a dollár jegyzése 328,86 forintról 325,30 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1689 dollárról 1,1738 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.