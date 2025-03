Csúnyán elhasalt a forint Donald Trumpék akciója után

Donald Trump amerikai elnök és ukrán hivatali partnere, Volodimir Zelenszkij közötti éles szóváltás után a forint árfolyama is esni kezdett, mivel a befektetők úgy ítélték meg, hogy a felek még távolabb kerülhettek a tűzszünet lehetőségétől. A magyar fizetőeszköz a korábbi 400-as szint alól hirtelen 404 fölé gyengült a bankközi devizapiacon, erről a Világgazdaság írt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!