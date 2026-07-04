Csúnyán elpáholták a jó magyar forintot

Péntek késő délutánig tartott a magyar fizetőeszköz lendülete. Később a főbb devizákkal szemben eldurvult a befeketetők játéka a bankközi devizapiacon.

A grafikonok alapján a piaci szereplők főleg a pénteki zárás előtti utolsó percekben csak ütötték a forintot, ami, – ahogy a klasszikus tartja - meg csak „kékült”, azaz esetünkben inkább gyengült.

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Így a bankközi devizapiacon a forint:

negyed százalékot gyengült zárásra a pénteki legerősebb szintjéhez képest, ekkor 353,7 forintért adtak egyetlen eurót. Volt ugyanakkor olyan pillanat is, amikor közel 354 forintért lehetett váltani az eurót.

Ugyanaz történt a dollárral, frankkal szemben is

A dollárral szemben a befektetők, kereskedők majdnem 1,2 százalékkal húzták vissza a magyar fizetőeszközt a zárásra. A gyengülés hatására a hétvége előtti utolsó kötések esetében 311,7 forintot kellett fizetni egyetlen dollárért. A svájci frankkal szemben is gyengült nap végére a forint a svájci frank-forint kurzus végül 384,5-ös árszinten kezdte meg a hétvégi pihenést.