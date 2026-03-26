Csütörtököt mondott a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – számol be róla az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel 7 órakor jegyzett 387,46 forintról 388,02 forintra erősödött 18 órakor, napközben 386,44 forint és 388,93 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 423,18 forintról 423,42 forintra nőtt,
- a dolláré pedig 335,02 forintról 336,39 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1569 dollárról 1,1534 dollárra gyengült.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.