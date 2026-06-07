Díjnyertes innováció a hazai alapkezelői piacon: hedge fundok a lakossági befektetőknek – Klasszis Podcast

A különleges befektetési alapok közül az első egy ingatlanalap. Ám szemben a hagyományos alapokkal, amelyek már kész irodaházak vagy logisztikai központok bérbeadásából szereznek hozamot, az Apelso alapja az ingatlanprojektek legelső fázisában lép be. A diverzifikált portfólió nemcsak hazai szállodákat és régiós plázákat tartalmaz, hanem európai logisztikai fejlesztéseket, valamint zöldenergia-projekteket (napelem- és szélparkokat, akkumulátoros tárolókat) is. A korai belépés lényegesen magasabb hozampotenciált biztosít a befektetőknek.

A másik innovatív alap, a Private Markets a tőzsdén kívüli vállalatokat célozza meg magántőke (Private Equity) és magánhitelezés (Private Credit) formájában. Az alapkezelő kizárólagos hazai stratégiai partnere ebben a szegmensben a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock. Gyurkó Dániel kiemelte, hogy a magánhitelezés virágkorát éli, hiszen még az olyan tech óriások is, mint a Meta vagy az OpenAI, gyakran nagy befektetési alapoktól vonnak be forrást a fejlesztéseikhez a hagyományos bankok helyett.

A harmadik alap pedig a hedge fundok világát nyitja meg a magyar kisbefektetők számára. A hátteret az EverestQuant fizikusai és matematikusai biztosítják, akik fejlett matematikai és kvantitatív modellekkel dolgoznak.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Beköszönés.

0:50 Mit kell tudni az alternatív befektetési alapokról?

1:55 A régiós ingatlanfejlesztő alap különlegességei

5:12 A tőzsdén kívüli befektetések világa.

7:56 Stratégiai partner a BlackRock.

10:18 Elhoztak Magyarországra egy hedge fundot.

14:35 Miért jók alternatív befektetési alapokat is tartani?

15:56 Mennyivel lehet beszállni egy ilyen alapba?

18:40 A hazai szabályozói környezetről

23:13 Jöhet az euró, erős a forint, mi lesz a devizás alapokkal?

28:25 Az alapok népszerűsége töretlen maradhat

31:23 Az Apelso Echo alap

42:46 Elköszönés.

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