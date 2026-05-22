Dobták a robbanás utáni percekben a Mol papírjait, nagyot esett

Robbanás történ a Mol tiszaújvárosi üzemében pénteken délelőtt. Az MTI szerint egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van. Kapitány István energetikáért felelős miniszter Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával a helyszínre sietett.

Kapcsolódó cikk Vonzerő: pofon csattant, de újra belehabarodtunk a csillogó fémbe Újraéledt a remény a nemesfémek terén?

Bezuhant egy pillanatra

Az ijedtség hatására a Budapesti Értéktőzsde parkettjén blue chipnek számító Mol papírjanak ára mintegy 3 százalékos eséssel reagált a balesetet érintő hírekre, és még a 3800 forintos szint alá is leszúrt rövid időre. Később a befektetők már ártákelhették az érkező információkat, ezzel enyhült az eladói nyomás a Mol-papíroknál.

A Mol ipari jelenléte erős Tiszavasváriban. A kőolajtermékeket feldolgozó vagy átalakító petrolkémiai egységei komoly vegyipari üzletágat jelentenek a társaság számára.

Nagy kapacitású műgumit gyártó egységet is adtak itt át még 2018-ban. Nem véletlen terhát, ha a kereskedők idegessé váltak a tragikus eset hallatán.