Drágult az euró kedd reggelre

mfor.hu

Itt vannak a legfrissebb árfolyamok.

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 385,47 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 385,32 forintnál. A dollár jegyzése 330,99 forintról 330,53 forintra csökkent, a svájci franké pedig 415,02 forintról 415,03 forintra változott.

Az euró árfolyam 1,1663 dollárra emelkedett a hétfő esti 1,1641 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

