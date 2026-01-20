Drágult az euró kedd reggelre

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást! Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az eurót 385,47 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 385,32 forintnál. A dollár jegyzése 330,99 forintról 330,53 forintra csökkent, a svájci franké pedig 415,02 forintról 415,03 forintra változott.

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!