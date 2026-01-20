Drágult az euró kedd reggelre

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 385,47 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 385,32 forintnál. A dollár jegyzése 330,99 forintról 330,53 forintra csökkent, a svájci franké pedig 415,02 forintról 415,03 forintra változott.
Az euró árfolyam 1,1663 dollárra emelkedett a hétfő esti 1,1641 dollárról.
(MTI)