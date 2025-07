Duplán kaszálhatnak az idén a nyugdíjpénztártagok

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A jó hozamok mellett egy másik nagyszerű hír a pénztártagok számára, hogy az idén lakáscélokra is felhasználhatják a nyugdíjcélú megtakarítást. Ezzel a lehetőséggel akkor is érdemes élni, ha a lakásfelújítást vagy lakáshitel törlesztését más forrásból fizetné az ember, és nem a nyugdíjára félretett összeget csapolná meg. Anyugdíjpénztárból kivett pénzzel ugyanis ügyesen lehet keresni. Ha a kiutalt pénzt a pénztártag még az idén visszafizeti, járni fog rá jövőre a 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adójóváírás. Emiatt érdemes kivenni annyi pénzt, hogy azt visszatéve meglegyen a 750 ezer forintos befizetés, amivel elérhető a maximális adókedvezmény.

A magán-nyugdíjpénztári tagok többsége is örülhet, az idén tovább hízhatott a reálhozamuk, ami azért fontos a számukra, mert ha az állami nyugdíjrendszerbe visszalépnének például a nyugdíjazásuk idején, akkor ezt a pénzt felvehetik. Ezek gyakran milliós nagyságrendű tételek.

Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly. Még a legkiszámíthatóbb portfóliók is megverték az inflációt.

A legtöbb pénztártag úgynevezett kiegyensúlyozott alapokban tartja a pénzét, ezek is jól teljesítettek, időarányosan reálhozamot ért el a többségoóük. A javarészt állampapírokba fektető klasszikus alapok között is vannak, amelyek fél év alatt 3-4 százalékos árfolyamemelkedést hoztak össze.

Az év első felében meglepően jól teljesítettek a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak. A kockázatosabb alapok hozama sokszor az 5 százalékot is meghaladta hónap alatt, és volt olyan portfólió, amelyik 11,8 százalékos hozamot ért el – írja a Privátbankár . Az idén is igaz az, hogy minél több részvényt tart egy pénztári portfólió, jellemzően annál magasabb hozamot ér el, kivéve a fenntartható vagy ESG-s alapokat, amelyeknek nem kedveznek a klímakszkeptikus politikusok intézkedései.

Jók a hozamok, és egy adótrükk is a pénztártagok kezére játszhat akár 150 ezer forintos is könnyen, még befizetniük sem kell friss megtakarításból – írja laptársunk, a Privátbankár.hu

