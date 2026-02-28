Duplázhat a kőolaj, forrong a Közel-Kelet

Már tavaly nyár elején az izraeli–iráni támadások idején megkongatta a vészahrangot Pletser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője a konfliktus kőolaj- és földgázárakra gyakorolt hatása kapcvsán. A szakértő a Hormuzi-szoros majdnem szó szerinti megkerülhetetlenségéről is beszélt egy interjúban. A szoros fontosságáról beszélve kifejtette:

„Ez ideiglenesen korlátozhatja a Perzsa-öböl kőolajforgalmát. Onnan kerül ki a világ fogyasztásának körülbelül egyötöde, 20 millió hordó per nap. Ha ez akár „csupán” hetekre korlátozódik, az simán akár meg is duplázhatja a kőolajárakat rövid távon."

Mondta a szakember az InfoRádiónak adott interjúban.

Előzmények: a szoros lezárva

Irán nem sokkal ezelőtt, még az országuk megtámadásának első napján közölte, hogy meglépi a kulcsfontosságú kereskedelmi, hajózási útvonal blokádját. A térségben közlekedő hajók rádióüzenetet kaptak a Forradalmi Gárdától arról, hogy „nem engedik át a hajókat a Hormuzi-szoroson” – mondta el a Reuters hírügynökségnek az Európai Unió haditengerészeti missziójának (Aspides) egy tisztségviselője.

