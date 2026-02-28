2p
Befektetés Iráni válság

Duplázhat a kőolaj, forrong a Közel-Kelet

mfor.hu

Ellehetetlenült a világ egyik legfontosabb olajpiaci kereskedelmi útvonala az Iráni válság miatt.

Már tavaly nyár elején az izraeli–iráni támadások idején megkongatta a vészahrangot Pletser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője a konfliktus kőolaj- és földgázárakra gyakorolt hatása kapcvsán. A szakértő a Hormuzi-szoros majdnem szó szerinti megkerülhetetlenségéről is beszélt egy interjúban. A szoros fontosságáról beszélve kifejtette:

„Ez ideiglenesen korlátozhatja a Perzsa-öböl kőolajforgalmát. Onnan kerül ki a világ fogyasztásának körülbelül egyötöde, 20 millió hordó per nap. Ha ez akár „csupán” hetekre korlátozódik, az simán akár meg is duplázhatja a kőolajárakat rövid távon."

Mondta a szakember az InfoRádiónak adott interjúban.

Előzmények: a szoros lezárva

Irán nem sokkal ezelőtt, még az országuk megtámadásának első napján közölte, hogy meglépi a kulcsfontosságú kereskedelmi, hajózási útvonal blokádját. A térségben közlekedő hajók rádióüzenetet kaptak a Forradalmi Gárdától arról, hogy „nem engedik át a hajókat a Hormuzi-szoroson” – mondta el a Reuters hírügynökségnek az Európai Unió haditengerészeti missziójának (Aspides) egy tisztségviselője.
 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Becsönget a szomszédhoz, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Becsönget a szomszédhoz, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Megbeszélhetik, hogy ma gyenge nap volt, de az összkép azért nem rossz.  

Tovább menetel a forint

Tovább menetel a forint

Közelít a 375-ös árfolyamhoz az euró.

Égig emelné az újabb csapás a kapzsiság szimbólumának árát

Égig emelné az újabb csapás a kapzsiság szimbólumának árát

Súlyos ára lehet az újabb szárnyalásnak az arany kapcsán.

Jó hírt közölt az államkincstár a lakossági állampapírokkal kapcsolatban

Jó hírt közölt az államkincstár a lakossági állampapírokkal kapcsolatban

Még biztonságosabb az online állampapír-vásárlás a Magyar Államkincstárban: új védelmi elemekkel bővült a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás február 26-tól.  A Kincstár állampapír-forgalmazási online felületeinek újabb biztonsági fejlesztései a befektetések védelmét szolgálják.

Kapaszkodjon meg: csaknem hároméves csúcson jár a forint

Kapaszkodjon meg: csaknem hároméves csúcson jár a forint

Erősödött a forint, már csak 375 forint az euró.

Fülig érhet a szája, ha estére hagyta az euróváltást

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az elmúlt húsz év legjobb időszakán van túl ez a megtakarítási forma

Az elmúlt húsz év legjobb időszakán van túl ez a megtakarítási forma

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el. Ráadásul a pénztári portfoliók harmadának hozamrátái kétszámjegyűek lettek.

Ha eurót váltana, ne most tegye

Ha eurót váltana, ne most tegye

Vegyesen alakult a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Varga Mihályék sem tudták visszatartani az elemében lévő forintot

Varga Mihályék sem tudták visszatartani az elemében lévő forintot

A keddi bankközi kereskedésben erődsödni tudott a magyar fizetőeszköz.

Minek nekünk euró, ha ilyen erős a forint?

Minek nekünk euró, ha ilyen erős a forint?

Vegyesen alakult a forint árfolyama

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168