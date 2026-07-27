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Ez igen! Így durrantotta be a forint a hetet

mfor.hu

Komoly erőt tudott felmutatni már a kezdésnél.

Erősödött a hét elején a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfőn reggel hat órakor 359,77 forinton jegyezték a péntek délután hat órai 362,19 forintos állás után, ezzel újra át tudta lépni a magyar fizetőeszköz a fontos, 360-as árszintet.

Jól mutat a többi devizapár is

A dollár jegyzése 315,52 forintra ment le 318,12 forintról, a svájci franké pedig 387,11 forintra 389,55-ről. A forint így az euróval szemben 0,7 százalék, a dollár ellenében 0,8 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 0,6 százalék erősödést ért el.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint erősebben áll az előző, 30. heti kezdésnél, 0,9 százalékkal az euró, 0,6 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

A júliusi kezdésnél a forint egy-egy százalékkal áll gyengébben az euróval és a dollárral szemben, és 0,3 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 6,5 százalék, a dollár ellenében 3,6 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 6,3 százalék árfolyamnyereségre tett szert. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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