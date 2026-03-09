1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Befektetés Forint

Ébredés helyett újabb rémálomba csöppent a forint

mfor.hu

Még aludt volna a magyar fizetőeszköz.

Gyengült a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfő reggel hat órakor 395,99 forinton jegyezték a péntek este hat órai 391,29 forint után. A dollár jegyzése 343,33 forintra ment fel 337,03 forintról, a svájci franké pedig 440,07 forintra 433,50 forintról. A forint ezzel 1,2 százalékkal gyengült az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt az előző heti, 10. heti hétfői kezdésnél: 5,1 százalékkal az euróval, 7,6 százalékkal a dollárral és 6,1 százalékkal a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 2,9 százalékkal, a dollárral szemben 4,8 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 6,5 százalékkal gyengült. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
 

