Ébredés után kapott egy gyomrost a forint

Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után. A dollár jegyzése 329,87 forintra változott 329,29 forintról, a svájci franké 424,33 forintról 424,47 forintra erősödött. Az euró árfolyam 1,1633 dollárra gyengült a kedd esti 1,1655 dollárról.

Gyengült a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

