1p
Befektetés Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Egész éjjel bulizott a forint?

mfor.hu

De frissen kelt csütörtök hajnalban.

Az MTI összefoglalója szerint erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót csütörtök reggel hat órakor 382,93 forinton jegyezték a szerda este hat órai 383,61 forint után, a dollár jegyzése 327,53 forintra csökkent 329,30-ról, a svájci franké pedig 409,65 forinton áll 410,22 forint után.

A forint az év eleje óta 7,0 százalékkal erősödött az euróval, 16,7 százalékkal a dollárral és 6,5 százalékkal a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ingatag napja volt a forintnak – nézze csak az árfolyamot!

Ingatag napja volt a forintnak – nézze csak az árfolyamot!

Így teljesített a forint.

Nem törölte ki a csipát a szeméből a forint

Nem törölte ki a csipát a szeméből a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyammozgása nem volt jelentős szerdára virradóra a bankközi piacon.

Ma sem hagyott minket cserben a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Kérni fog egy erős kávét, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Kérni fog egy erős kávét, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Gyengüléssel nyitott a forint az euróval szemben.  

Ma valami nagyon nem stimmelt a forintnál

Ma valami nagyon nem stimmelt a forintnál

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Ugyanolyan gyenge maradt a forint, amint amilyen volt

Ugyanolyan gyenge maradt a forint, amint amilyen volt

Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre.

Nem tudni mire gyúr, de látszik a forinton

Nem tudni, mire gyúr, de látszik a forinton

A magyar fizetőeszköz megerősödve jött ki a pénteki bankközi piacról.

Aggódni kezd, ha meglátja, mi történt a forinttal

Aggódni kezd, ha meglátja, mi történt a forinttal

Gyengült a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagyot kapott a forint: ennyiért adják az eurót

Nagyot kapott a forint: ennyiért adják az eurót

Nem volt jó napja a forintnak.

Mit ér a forint? Itt vannak a legfrissebb árfolyamok

Mit ér a forint? Itt vannak a legfrissebb árfolyamok

Vége a jó világnak?

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168