Egy ilyen forinttal azért ki tudunk egyezni zárásra

mfor.hu

Gyengült ma a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a bankközi devizapiacon a reggeli árfolyamokhoz képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 19.30 órára a 380.80-as szintre emelkedett. Napközben 379,67 forint (ez ismét megközelítette a keddi, kétéves csúcsot) és 382,35 forint között mozgott.   

A svájci frank jegyzése a reggeli 414,25 forintról 415,65 forintra ment fel, míg a dolláré 317,16 forintról 318,44 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1979 dollárról 1,1959 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat

Patália: a réz is arannyá válik néhány bányász cirkusza miatt?

Komoly zavart okozott néhány bányász akciója. Ezzel a réz piacán egyébként is sérülékenynek tartott kínálati oldal ezzel újabb nagy pofont kapott. 

Emelkedik a Babakötvény kamata

Mintegy 15 milliárd forintot ír majd jóvá a gyermekek Start-értékpapírszámláin a Magyar Államkincstár a Babakötvény következő, február 2-án esedékes kamatfizetésekor, a kamatfordulót követően a Babakötvény hozama 7,4 százalékra emelkedik, amivel a jelenleg legmagasabb kamatot kínáló, kockázatmentes lakossági állampapírrá lép elő, tovább gyarapítva a gyermekek jövőjére félretett megtakarítások értékét – közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) csütörtökön az MTI-vel.  

Kirobbanó formában kezdte a napot a forint

Erősödött csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.  

Fájdalmas irányt vett a forint, ebben nem volt köszönet

Nem volt jó napja a forintnak.

A forint euróval és dollárral fűtött be

 Kedden erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben is.

Készül a bravúr: alig hihető árcédulát kaphat az arany

Bemondták az elemzők meddig tombolhat még az arany. Masszív drágulás után sem szűnik az izgalom az aranypiacon.

Íme, lemaradt a forint a reggeli gyorsról

Ezt a mozgást nem lesz nehéz felülmúlni a későbbiekben. Nem kell mindig úgy sietni.

Gyönyörűen elgurította a hetet a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Ne csípje meg magát, tényleg ennyit ér a forint!

Friss árfolyamok hétfő reggel.

Soha nem volt még ilyen drága az arany

Lélektani határt lépett át hétfőn az arany ára.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

