Egy ilyen forinttal azért ki tudunk egyezni zárásra

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 19.30 órára a 380.80-as szintre emelkedett. Napközben 379,67 forint (ez ismét megközelítette a keddi, kétéves csúcsot) és 382,35 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 414,25 forintról 415,65 forintra ment fel, míg a dolláré 317,16 forintról 318,44 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1979 dollárról 1,1959 dollárra változott.