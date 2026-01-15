Egyik lábbal sem kelt fel a forint

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.
- Az eurót reggel hét órakor 386,21 forinton jegyezték a szerda este hat órai 386,66 forint után,
- a dollár jegyzése szinte változatlan, 331,88 forinton áll 331,80 forint után,
- a svájci frank jegyzése 414,42 forintra ment le 415,30 forintról.
A heti kezdésnél gyengébben áll a forint a csütörtök reggeli jegyzése alapján: 0,8 százalékkal az euró, 1,5 százalékkal a dollár és 0,4 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint gyengült, 0,4 százalékkal az euróval, 1,4 százalékkal a dollárral és 0,3 százalékkal a svájci frankkal szemben. Az elmúlt évet a forint nyereséggel zárta: az euróval szemben 6,2 százalékkal, a dollár ellenében 17,2 százalékkal, a svájci frankkal szemben 5,2 százalékkal erősödött.
