Egymásra licitáltak Orbán Viktor miniszterei

Orbán Viktor miniszterei közül a propagandáért felelős Rogán Antal 2024 végén már 500 millió forint értékű állampapírt birtokolt – szemben az egy évvel korábbi 65 millióval. Az értékpapír-portfóliójukat nem nevesített képviselők (ezt is megtehetik, mivel a vagyonnyilatkozat nem megfelelő kitöltésének nincs jogszabályi szankciója) érték szerinti listáját pedig Lázár János építési és közlekedési miniszter vezeti, 200 milliós összpakettel, amelyben tehát simán szerepelhet állampapír is.

Ezt a mozgást figyelembe véve kell értékelni azt a tényt a cikk szerint, hogy a képviselőknél 2024. december 31-én lévő állampapírok összértéke 2 milliárd 824 forintra rúgott, szemben a 2023 végi 2 milliárd 52 milliós pakettel. Ez 37,68 százalékos éves növekmény – ami tehát a 20 százalék körüli kamatok miatti értéknövekedést figyelembe véve is tekintélyes, bőven két számjegyű friss pénz beérkezését jelenti.

