Egyre csak erősödik a forint

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése 364,60 forintra gyengült a csütörtök esti 364,97 forintról. A dollár árfolyama 309,76 forintról 309,45 forintra csökkent, a svájci franké pedig 395,40 forintról 395,05 forintra süllyedt. Az euró jegyzése 1,1783 dollárra változott a csütörtök esti 1,1782 dollárról.
(MTI)