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Befektetés Dollár Euró Forint Japán Svájci frank Fed

Egyre kevésbé bírja a hőséget a forint

mfor.hu

A pénteki szintekhez képest pár filért erősödött, de így is 364 közelében szédeleg a hazai fizetőeszköz az euróval szemben. 

Erősödött kissé a forint hétfő reggelre a péntek délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel 7.15 körül 364 forint 4 filléren jegyezték, a dollár jegyzése 315 forint 62 filléren állt, míg a svájci frankot 390 forint 35 filléren jegyezték. Az év eleje óta a forint erősödött, 5,3 százalékkal az euró, 3,5 százalékkal a dollár és 5,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az euró-dollár kurzusa 1,1534-en állt, a japán jen pedig sokat erősödött a dollár ellenében, miután az amerikai Fed és a japán jegybank közösen avatkozott be a japán jen erősítése érdekében. A dollár – japán jen keresztárfolyam 156,39.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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