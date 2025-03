Egyre népszerűbb a magyarok körében a tőzsdézés – hogyan vágjunk bele?

Hogyan vághatunk bele kényelmes és biztonságos keretek között a tőzsdézésbe úgy, hogy közben folyamatosan támogatást is kapunk? Milyen költségekkel kell számolnunk, milyen időtávra tervezzünk, mire figyeljünk? Miért érdemes már gyakorlott tőzsdézőknek is kipróbálni új platformokat?

Liener Gábort, a Raiffeisen Bank Pénz-, Deviza- és Tőkepiaci Főosztályának vezetőjét arról kérdeztük a Klasszis Podcastben, milyen szempontokat érdemes mérlegelni akkor, amikor helyet keresünk a pénzünknek. A magyar ügyfelek körében nő az érdeklődés a hazai és nemzetközi részvények iránt, egyre többen fordulnak az ETF-ek felé is. Közben az interneten folyamatosan bombáznak minket olyan reklámokkal, amelyek egy gyors letöltés és néhány kattintás után részvény- vagy éppen kriptodeviza-kereskedés lehetőségével kecsegtetnek – miben különböznek ezektől az ismert hazai szolgáltatók platformjai? Milyen új piacok nyílnak meg az Raiffeisen online tőzsdei kereskedést lehetővé tévő alkalmazásában?

