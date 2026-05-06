Ejha! Kerek napja volt, ha a tech papírokra fogadott

Emelkedéssel zártak kedden a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 356,44 ponttal, 0,73 százalékkal 49 298,34 pontra nőtt. Az S&P 500-as mutató 59,16 ponttal, 0,82 százalékkal lett magasabb, és 7259,91 ponton zárt.
A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 258,32 ponttal, 1,03 százalékkal emelkedett, és 25 326,13 ponton végzett. (MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.