Eláll a szava, ha meglátja, mit művel a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – számolt be az MTI.

Az eurót hét órakor 395,26 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 395,09 forintnál. A dollár jegyzése 338,65 forintra gyengült 338,84 forintról, a svájci frank viszont 419,72 forintról 419,97 forintra drágult.

Az euró 1,1671 dollárra erősödött hétfőn reggel a péntek esti 1,1660 dollárról.