Eldobta a hólapátot a forint

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz kissé gyengült a pénteki bankközi piacon.

Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

  • Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után,
  • a dollárt este 331,47 forinton jegyezték a reggeli 330,77 forint után,
  • a svájci frank jegyzése pedig gyakorlatilag stagnált, este 413,62 forinton állt, 413,57 forintos kezdés után.

A forint a héten gyengült, az euró ellenében 0,6 százalékkal, 1,4 százalékkal a dollárral és 0,2 százalékkal a svájci frankkal szemben. A januári kezdésnél 0,3 százalékkal áll gyengébben a forint az euróval, 1,2 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,1 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.

Az euró viszont megragadta a lehetőséget
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

