Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Elfogytak a jelzők arra, mit csinál a forint

mfor.hu

Az euróval szemben már a 388-as szinttel is kacérkodott, de 328-as dollárra is rég volt példa.

Az eurót hétfő reggel 390,79 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon. Csütörtök kora délután került a legkevesebbe, 388,328-ba, s bár azt követően gyengült a hazai fizetőeszköz, olyannyira, hogy pénteken 2 óra körül már 391,268 forintot kellett adni az uniós pénz egységéért, némi pozitív korrekció után a hetet valamivel erősebben, 390,358-on zárta a pénzünk, mint ahol nyitotta.

A dollárral szemben jobban kilengett a forint. Hétfő reggel 333,18-on állt ezen árfolyam, kedd este viszont – igaz, amikor már kisebb szokott lenni a forgalom a napközbeninél – már a 328-as szinttel kacérkodott. Ekkor lehetett a héten a legolcsóbban hozzájutni forint ellenében a zöldhasúhoz a bankközi devizapiacon.

Jó hete volt
Jó hete volt
Fotó: Depositphotos

A legdrágábban meg – az euróhoz hasonlóan – péntek kora délután, amikor egy dollár 333,522 forintot ért. Innen jött vissza kissé a kurzus, s a hetet 332,341-gyel zárta, vagyis a hétfői nyitásnál azért csaknem 1 egységgel magasabban.

A svájci frank 418,28 forintos hétfői árfolyama csütörtök délelőtt 10 körül volt a legalacsonyabb, 416,176, eddig erősödött a hazai fizetőeszköz az aznap reggeli 419,282-es frank-mélypontjáról. A hetet végül a forint e relációban is a hétfői nyitásnál erősebben búcsúztatta, 417,768-on.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Véget ért a forint hatalmas menetelése

Véget ért a forint hatalmas menetelése

A hetek óta tartó jelentős erősödés után pénteken gyengült a magyar fizetőeszköz.

Az illúziók vége, a racionalitás kezdete

Az illúziók vége, a racionalitás kezdete

Paradigmaváltás történt idén Európában a cégekre vonatkozó fenntarthatósági előírásokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság rájött, hogy túlzott, irreális és sok esetben értelmetlen elvárásokat támasztott a vállalatok felé, akiknek február óta egy új, sokkal ésszerűbb realitáshoz kell már alkalmazkodniuk. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencián ebbe az új érába kaphattunk betekintést.

nehéz elhinni, hogy milyen szépen tartja magát a forint

Nehéz elhinni, hogy milyen szépen tartja magát a forint

Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama.

Szemet kápráztató a forint teljesítménye

Szemet kápráztató a forint teljesítménye

Napközben 388 forint alá is ment az euró. 

Jobban teszi, ha nem néz rá a forintra csütörtök reggel

Jobban teszi, ha nem néz rá a forintra csütörtök reggel

Friss árfolyamok.

Húzhatja a száját, ha eurót kell vennie

Húzhatja a száját, ha eurót kell vennie

Nem sok okot adott az örömre a forint.

Melegség tölheti el a szívét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Melegség töltheti el a szívét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Szerda reggel továbbra is a 390-es szint alatt tanyázott a forint az uniós pénzzel szemben a bankközi devizapiacon.

Az euró mint kobra nézett a forintra

Az euró, mint kobra nézett a forintra

Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama, de az euróval szemben nem mozdult.

Rövidtávon fájhat, de később kamatostul fizet az ESG

Rövidtávon fájhat, de később kamatostul fizet az ESG

Az elmúlt években a vállalatok életében is fontossá vált a fenntarthatósági szemlélet, ami egyfelől organikusan, az éghajlatváltozásra adott természetes válaszként, másfelől pedig a jogalkotók hatására, felülről irányítottan is terjed a hazai céges világban. Európai Uniós irányelvek, a Magyar Nemzeti Bank zöld ajánlásai, az ESG-törvény: az a vállalat, amely csak legyint ezekre, hosszabb távon nagyon gyorsan kieshet a versenyből.

Nyugodtan ébredt ma a forint

Nyugodtan ébredt ma a forint

Alig változott, stabilan tartja a 390 alatti szintet a forint az euróval szemben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168