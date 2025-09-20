Elfogytak a jelzők arra, mit csinál a forint

Az eurót hétfő reggel 390,79 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon. Csütörtök kora délután került a legkevesebbe, 388,328-ba, s bár azt követően gyengült a hazai fizetőeszköz, olyannyira, hogy pénteken 2 óra körül már 391,268 forintot kellett adni az uniós pénz egységéért, némi pozitív korrekció után a hetet valamivel erősebben, 390,358-on zárta a pénzünk, mint ahol nyitotta.

A dollárral szemben jobban kilengett a forint. Hétfő reggel 333,18-on állt ezen árfolyam, kedd este viszont – igaz, amikor már kisebb szokott lenni a forgalom a napközbeninél – már a 328-as szinttel kacérkodott. Ekkor lehetett a héten a legolcsóbban hozzájutni forint ellenében a zöldhasúhoz a bankközi devizapiacon.

Jó hete volt

Fotó: Depositphotos

A legdrágábban meg – az euróhoz hasonlóan – péntek kora délután, amikor egy dollár 333,522 forintot ért. Innen jött vissza kissé a kurzus, s a hetet 332,341-gyel zárta, vagyis a hétfői nyitásnál azért csaknem 1 egységgel magasabban.

A svájci frank 418,28 forintos hétfői árfolyama csütörtök délelőtt 10 körül volt a legalacsonyabb, 416,176, eddig erősödött a hazai fizetőeszköz az aznap reggeli 419,282-es frank-mélypontjáról. A hetet végül a forint e relációban is a hétfői nyitásnál erősebben búcsúztatta, 417,768-on.