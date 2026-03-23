Elkapta a hétfői lendület a forintot

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 393,56 forintról 387,61 forintra csökkent 18 órakor, napközben 386,83 forint és 395,57 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 432,01 forintról 424,69 forintra süllyedt,
- míg a dollár jegyzése 340,77 forintról 334,32 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1549 dollárról 1,1594 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.