Elképesztő mértékben erősödik a forint

Az eurót délután hat órakor 361,09 forinton jegyezték a reggel hét órai 364,60 forint után. A dollár jegyzése 305,95 forintra csökkent 309,45 forintról, a svájci franké pedig 392,39 forintra ment lejjebb 395,05-ről, írta az MTI.

Péntek délutáni jegyzésén a forint jelentős erősödést mutat a 16. heti, hétfői kezdéshez képest: 3,8 százalékot az euró, 4,5 százalékot a dollár és 3,3 százalékot a svájci frank ellenében.

A forint a hónap eleje óta az euróval szemben közel hét százalék, a dollár ellenében közel nyolc százalék, a svájci frankkal szemben pedig több mint öt és fél százalék nyereséget halmozott fel.

A magyar fizetőeszköz utoljára több mint négy évvel ezelőtt, 2022 februárjában (ennek a hónapnak a végén tört ki az orosz-ukrán háború) volt a mostaninál is erősebb az euróval szemben.